BNL, utile lordo 2021 sale a 376 milioni. Migliora costo rischio

(Teleborsa) - BNL banca commerciale del Gruppo BNP Paribas chiude l'esercizio 2021 con un utile ante imposte pari a 376 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto al 2020.

E' quanto si legge nel comunicato sui conti del gruppo bancario francese secondo cui il risultato lordo di gestione di BNL si attesta a 899 milioni di euro, con una flessione del 2,8% rispetto al 2020. Il costo del rischio, pari a 487 milioni di euro, registra un miglioramento di 38 milioni di euro rispetto al 2020, grazie a riprese di valore su crediti sani (livelli 1 e 2) e al numero limitato di nuovi default.

Gli impieghi sono in crescita dell'1,5% rispetto al 2020 e del 3,7% al netto dei crediti deteriorati. La banca - si legge nella nota - "continua ad acquisire quote di mercato in tutti i segmenti di clientela. I depositi crescono del 12,3% rispetto al 2020, con un incremento in ogni tipologia di clientela".

L'esercizio 2021 di BNP Paribas si chiude con un utile netto in forte crescita a 9,48 miliardi di euro con un aumento del 34% rispetto al 2020 e del 16% rispetto al 2019. L'utile ante imposte, pari a 13,6 miliardi (9,8 miliardi nel 2020), registra un considerevole aumento, del 38,8%, e del 19,7% rispetto al 2019.



Al 31 dicembre 2021, il Common Equity Tier 1 ratio è pari al 12,9%, con un incremento di 10 punti base rispetto al 31 dicembre 2020. Le riserve di liquidità immediatamente disponibili del Gruppo ammontano a 452 miliardi di euro, equivalenti ad oltre un anno di margine di manovra rispetto alle risorse di mercato. Il rapporto di leva finanziaria si attesta al 4,1%.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea generale degli azionisti del 17 maggio 2022 di versare un dividendo di 3,67 euro, pagato in contanti, pari ad una distribuzione del 50% dell'utile dell'esercizio 2021. Tale versamento porterà il tasso di distribuzione totale per l'esercizio 2021 al 60%, tenuto conto del programma di riacquisto di azioni di 900 milioni di euro, attuato entro il 1° novembre 2021 e il 6 dicembre 2021, che equivale a una distribuzione del 10% dell'utile 2021

Piano strategico 2022-2025

Il gruppo BNP Paribas nel nuovo piano punta "a una crescita media dell'utile netto di oltre il 7% all'anno sull'intero periodo" e ad aumentare il tasso di distribuzione degli utili al 60% con un tasso minimo di distribuzione in contanti del 50%. Dal punto di vista patrimoniale il gruppo "potrà inoltre contare su un livello di Common Equity Tier 1 ratio che, all'inizio del piano, si attesta al 12,9%, che permetterebbe già di assorbire l'intero impatto dei vincoli regolamentari legati alla finalizzazione di Basilea 3 (CRR3), stimato da BNP Paribas all'8% degli attivi medi ponderati nel 2025.