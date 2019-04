Bnl lancia il programma Young Talent Team, borse di studio per i tennisti più promettenti

Ultimo aggiornamento: 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bnl lancia il programma “Young Talent Team”, una iniziativa dedicata al movimento tennistico giovanile italiano, realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, che punta a sostenere con delle borse di studio i campioni di domani. L'iniziativa, dedicata ai giovani e promettenti talenti italiani tra i 12 e i 18 anni, verrà presentata ufficialmente il prossimo 13 maggio, nell’area ospitalità di Bnl al Foro Italico, nell'ambito dell’edizione 2019 degli Internazionali Bnl d’Italia in calendario dal 6 al 19 maggio prossimi. Il programma, spiega un comunicato, conferma l’impegno della banca – dal 2007 sponsor del torneo – nel tennis e in uno degli eventi sportivi più importanti e attesi, non solo in Italia.Le borse di studio assegnate dalla Bnl forniranno sostegno finanziario e assistenza alla formazione personale per ottimizzare la possibilità dei giovani selezionati di diventare dei campioni. I talenti che entreranno nel programma di Bnl, riceveranno due tipi di sostegno: assistenza finanziaria per potersi allenare con costanza e praticare questo sport ad alti livelli; assistenza personale per consentire una preparazione alle esigenze del mondo del tennis professionistico, compresa la gestione dell’immagine, la padronanza della lingua inglese, l'educazione al fair play e le nozioni sulle regole e sulla storia del gioco del Tennis.La selezione dei giovani tennisti, equamente distribuiti tra i due sessi e che includerà almeno un giocatore di Wheelchair Tennis, avverrà nel mese di maggio. I ragazzi saranno selezionati sia sulla base di criteri sportivi (risultati e potenzialità future) sia di criteri più generali, tra cui l'attitudine, l’atteggiamento e la motivazione, i risultati scolastici, le risorse finanziarie dei genitori del giocatore e, quindi, la reale necessità di sostegno. Il board che sceglierà i ragazzi sarà composto da due “mentori”, che li seguiranno nel percorso (i mentori saranno due famosi ex tennisti italiani di alto livello, oggi allenatori federali) da tecnici e dirigenti della Federazione tennis da esperti di comunicazione sportiva e da un rappresentante di Bnl Gruppo Bnp Paribas.​«Bnl sostiene lo sport italiano da oltre 70anni, il nostro impegno è coerente con la strategia di “positive banking”, che pone un’attenzione concreta alla Società, alle persone e alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale - ha sottolineato Luigi Abete, presidente di Bnl Gruppo Bnp Paribas -. Riconosciamo, infatti, nel Tennis, così come in tutto lo sport, una forte qualità formativa e un fattore di aggregazione e socializzazione. Anche per questo motivo nel corso degli Internazionali Bnl d’Italia presenteremo il programma “Young Talent Team”, una nuova iniziativa per sostenere, con borse di studio, giovani e promettenti talenti italiani tra gli 12 e i 18 anni».Il sodalizio tra Bnl e il tennis, nato nel 2007, si fonda su un legame solido e duraturo che la banca ha con tutto il mondo dello sport: da oltre 70anni è infatti partner del Coni (le Olimpiadi di Roma ‘60, i Mondiali di Calcio di Italia ’90, la partnership con la squadra azzurra alle Olimpiadi di Rio 2016 sono solo alcune tra le più importanti iniziative cui la Banca ha partecipato).Gli Internazionali Bn d’Italia si posizionano ormai da anni tra i principali tornei a livello mondiale (tra i 9 Atp Masters maschili e i 20 Wta Premier femminili): 200mila sono gli spettatori medi l’anno e ben oltre 2 milioni quelli che - dalla prima edizione “targata Bnl” – sono accorsi sui campi del Foro Italico, incastonati in un contesto paesaggistico unico al mondo.Il gruppo Bnp Paribas, a cui fa capo Bnl, inoltre, supporta da quasi mezzo secolo il movimento tennistico in numerose manifestazioni, anche a livello locale, dilettantistico e paralimpico, ed è sponsor di alcuni tra i più importanti tornei mondiali: da 46 anni è partner del Roland Garros ed è sponsor dei Bnp Paribas Open di Indian Wells e della Fed Cup.Intanto in occasione del torneo romano, l'istituto ha lanciato Bnl X Tennis, un pacchetto a condizioni speciali che comprende un conto corrente gratuito il primo anno; la possibilità di richiedere un prestito personale fino a 3.000 euro (Tan 3,9%) e un prodotto assicurativo salute (Unica Bnl). L’offerta Bnl X Tennis è dedicata sia ai tesserati della Federazione Italia Tennis e Padel (500mila in tutta Italia), sia a chi presenterà (entro il 30 giugno in un’agenzia del gruppo) un biglietto degli Internazionali Bnl d’Italia 2019. La Banca riserva, inoltre, biglietti omaggio, con ingressi nel villaggio ospitalità, agli iscritti FIT che sceglieranno Bnl X Tennis fino al 19 aprile.