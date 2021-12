BNL, sindacati si mobilitano contro piano riorganizzazione

(Teleborsa) - Al via lo sciopero dei dipendenti della BNL, il primo che coinvolge la banca del Gruppo Bnp Paribas dagli anni '90, con

presidi organizzati a Roma e Napoli.

i dipendenti sono riuniti sotto il, sede della direzione generale del gruppo Bnl Bnp Paribas, in via Altiero Spinelli. Ail presidio, invece, è sotto la sede cittadina della banca in

La mobilitazione è stata proclamata ufficialmente il 15 dicembre da tutte le organizzazioni sindacali del settore: Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, per protestare contro il piano di riorganizzazione varato dalla banca. Il piano prevede, tra l'altro, le esternalizzazioni di oltre 900 dipendenti dell'IT e del back-Office, circa l'8 per cento della forza lavoro della banca, che conta un totale di 11.500 addetti distribuiti tra uffici centrali e le oltre 700 agenzie sparse su tutto il territorio italiano.