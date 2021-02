© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, Gruppo Bnp Paribas, chiude l'esercizio 2020 con undi euro, in calo del 18% rispetto al 2019, dopo l'attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla linea di business Wealth Management (divisione International Financial Services), mentre ilsi attesta aidi euro, in flessione del 5,4% rispetto al 2019.Ilè in calo del 3,8% a 2.671 milioni di euro, mentre ilè in diminuzione del 4,2%, a causa dell'impatto del contesto di tassi bassi, parzialmente compensato dalla crescita dei volumi di credito. Lediminuiscono del 3,2% rispetto al 2019, a causa dell'effetto della crisi sanitaria e del calo delle commissioni finanziarie dovuto al minor volume di transazioni. I, pari a 1.746 milioni di euro, sono in calo del 3%."Sull'insieme del 2020 - ricorda la capogruppo - la banca si è mobilitata con forza per sostenere i clienti durante l'emergenza pandemica. Al 31 dicembre 2020, BNL ha concesso".In questo difficile contesto, l'attività commerciale di BNL riesce a progredire conrispetto al 2019 (+5% al netto dei crediti deteriorati) e. Il Private Banking registra una raccolta netta di buon livello, pari a quasi 1 miliardo di euro nel 2020, con un incremento del 4,5% nell'assicurazione vita rispetto al 31 dicembre 2019.Prosegue il percorso didella banca, con più disulle applicazioni per dispositivi mobili (+12,4% rispetto al 31 dicembre 2019).