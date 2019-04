Bnl, più robot meno bancari: con quota 100 al via 600 esuberi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si prepara a usareper il riordino aziendale con unche saranno sostituiti da "soluzioni di machine learning e artificial intelligence che, incorporando tecnologie di apprendimento, permettono di automatizzare processi non ripetitivi".A dirlo è l'amministratore delegato Andrea Munari in una lettera inviata ai sindacati e all'Abi. La robotica, chiarisce l'ad, sarà eventualmente estesa "alle altre strutture della banca, sulla base del successo dell'applicazione" anche per le attività di back office.Oltre all'introduzione della robotica e a quella che viene definita "l'estensione massiva delle tecnologie digitali" anche per una "migliore customer experience" e un'ottimizzazione delle funzioni di Direzione generale", il, riportando la rete a 700 filiali.Nella lettera, Munari ricorda che "le condizioni congiunturali, anche del nostro paese, continuano a incidere negativamente sulla capacità di sviluppo reddituale delle banche italiane e, in questo ambito, della Bnl". Tra i fattori "di forte attenzione e di incertezza" vengono elencati il ritorno "ancorché temporaneo della recessione nel nostro paese", "gli effetti non immediatamente verificabili dell'ultima legge di bilancio" e "la produzione industriale in tendenziale calo".con circa 600 esuberi da attuare con un piano di esodo volontario usando la novità introdotta dal governo M5S-Lega e l'opzione donna, ampliata con il decretone alle nate fino al 1960.secondo il provvedimento del governo giallo-verde. A ciò si aggiunge la dichiarazione contenuta nella lettera "di costituire una nuova piattaforma degli organici corrispondente alla necessità del business" che potrebbe portare a