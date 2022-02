Bnl firma un accordo con la francese Papernest per la gestione delle utenze domestiche

Bnl Bnp Paribas e la società francese Papernest hanno firmato una partnership per dare ai clienti un servizio per gestire al meglio i costi delle utenze domestiche. Questo servizio, fornito da Papernest, è integrato nell'ecosistema "Bnl Abito" che fornisce soluzioni complete e su misura, non solo finanziare, dedicate all’abitare.

Papernest, fondata nel 2015, è una società che assiste i consumatori utenti nella gestione delle utenze. La piattaforma consente ai clienti di centralizzare, sottoscrivere e cancellare le utenze domestiche (luce, gas, internet etc.) in pochi click e gratuitamente. Secondo una ricerca di Papernest, si legge in una nota, il risparmio medio per una famiglia italiana, con consumi tipici, potrebbe aggirarsi intorno ai 400 euro l'anno.

“La strategia di Bnl, secondo una logica 'open banking', è quella di sviluppare soluzioni su misura per le esigenze bancarie e non di ciascun cliente. Miriamo a raggiungere questo obiettivo attraverso sinergie con le società specializzate del Gruppo Bnp Paribas, ma anche instaurando partnership con primari attori in altri settori non bancari, come papernest", afferma Luca Bonansea, responsabile della divisione retail banking di Bnl Bnp Paribas.

"Condividiamo con Bnl la forte ambizione di accompagnare quotidianamente i nostri clienti con soluzioni concrete e utili. Siamo orgogliosi di collaborare con questa istituzione per continuare a supportare i nostri utenti nella gestione delle loro spese ricorrenti", aggiunge Philippe de la Chevasnerie, amministratore delegato di Papernest.