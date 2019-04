Bnl lancia un pacchetto di offerte per gli appassionati di tennis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bnl X Tennis» è la nuova offerta dell'istituto controllato dalla francese Bnp Paribas - dal conto corrente al prestito fino al prodotto assicurativo salute - dedicata ai tesserati della Federazione Italia Tennis e Padel (500mila in tutta Italia). Le condizioni dell’offerta sono estese anche a chi presenterà, entro il 30 giugno in un’agenzia Bnl, un biglietto degli Internazionali Bnl d’Italia, in calendario dal 6 al 19 maggio al Foro Italico di Roma.«L’iniziativa - spiega un comunicato - punta a rafforzare ulteriormente il rapporto che lega, da decenni, Bnl e Bnp Paribas al mondo del tennis, uno sport che ben sintetizza i valori che ispirano l’attività di tutto il gruppo e dei suoi collaboratori: fair play, rispetto dell’avversario e delle regole, sana competizione».Il pacchetto «Bnl X Tennis» prevede un conto corrente con canone mensile gratuito per il primo anno; a partire dal secondo rimane gratuito per gli under 30, altrimenti 6 euro, scontabili fino all’azzeramento con la combinazione di alcune condizioni (tra cui l’accredito dello stipendio). Con il conto si ha diritto all’home e al mobile banking, sms Alert, Memo e Doc (questi ultimi per gestire le scadenze e archiviare i documenti personali).Prevista poi la gratuità per l’emissione di una carta prepagata e per la carta di debito Bnl; gratis per il primo anno poi la carta di credito Bnl classic (abbinabile con la Payback Plus American Express). L’offerta include anche la possibilità di sottoscrivere un prestito personale di 3.000 euro, senza spese di istruttoria, con rimborso fino a 12 mesi (Tan 3,9%) e il prodotto assicurativo salute Unica Bnl al costo di 21,90 euro al mese (garanzia infortuni 19,90 euro al mese più garanzia Assistenza 2 euro al mese e l’opportunità di assicurare i familiari con il 50% di sconto).La Banca riserva, inoltre, biglietti omaggio, con ingressi nel villaggio ospitalità, agli iscritti FIT che sceglieranno Bnl X Tennis fino al 19 aprile.Dal 2007 Bnl è «title sponsor» degli Internazionali Bnl d’Italia, che sono stabilmente entrati nell’élite dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo e tra i principali eventi sportivi italiani. Il sostegno al movimento tennistico prosegue anche con gli Internazionali Bnl d'Italia Wheelchair 2018, tra i tornei di tennis in carrozzina più importanti per la Fit e per il Comitato Italiano Paralimpico.Tutto il Gruppo Bnp Paribas è poi al fianco di competizioni come Roland Garros, Fed Cup e Bnp Paribas Open di Indian Wells, che vedono la presenza di grandi campioni, eccellenze di questo sport.