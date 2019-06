Bnl lancia nuova campagna di comunicazione

Ultimo aggiornamento: 20:05

Cambiare in positivo è il perno su cui ruoterà la nuova campagna di comunicazione del gruppo bancario Bnl. Il cambiamento inteso come scelta ed evoluzione sia del singolo che dell'intera società. Questa prossima iniziativa pubblicitaria della banca, facente parte del gruppo BNP Paribas, prevede diverse novità come la flessibilità delle soluzioni offerte, la sicurezza per il cliente, la professionalità della consulenza che la banca e il gruppo mettono a disposizione, sia vis-a-vis sia che da remoto.Il messaggio della campagna è “Cambiare in positivo è una scelta possibile. Per te e per gli altri” con l'idea di andare incontro a diverse tipologie di clienti dal giovane laureato alla coppia che vuole compare a casa per arrivare all'imprenditore che cerca nuovi investimenti. Il tutto incentrato sulla sostenibilità: economica, ambientale e sociale.Nel corso dell'operazione pubblicitaria verrà presentato anche “BNLx ”, dove la “X” è un “moltiplicatore” delle possibilità di scelta del cliente, nelle sue diverse fasi di vita. È un’offerta modulare - personalizzabile, componibile e flessibile - declinata sulle principali aree di bisogno dei clienti con un innovativo approccio “open banking” anche sulla base di partnership con importanti operatori. Gli ambiti del "Daily banking" e degli investimenti, per esempio, sono articolati in tre moduli personalizzabili nel tempo con tre figurazioni che a partire dalla soluzione base "smart" si arrichiscono di altri prodotti e servizi, per arrivare a soddisfare esigenze bancarie e non bancarie via via più complesse, con le configurazioni "powered" e "full".Oltre ai moduli, per massimizzare la flessibilità dell’offerta, il cliente ha anche la possibilità di attivare pacchetti extra di servizi ad hoc.Il tema del cambiamento è rivolto anche alle imprese (dalle piccole, alle medie alle grandi), grazie alla presenza del gruppo BNP Paribas in 72 Paesi, che offre l'opportunità di aprirsi verso mercati internazionali.Bnl è inoltre al fianco dell’imprenditore nell’interazione con la propria filiera produttiva, mettendo a disposizione un’ampia gamma di strumenti finanziari, fornendo una consulenza integrata per accompagnare l’intero eco-sistema nella gestione del capitale circolante, degli investimenti in tecnologia e nelle esigenze di finanza straordinaria.«Positive Banking è la nostra strategia di business coniugata con la sostenibilità, per contribuire a un’economia più equa e lungimirante guardando al futuro e alle nuove generazioni; per un maggior rispetto delle persone in una Società più aperta ed inclusiva; per una sensibilità sempre più diffusa verso l’ambiente. La nuova campagna di BNL è dedicata ai giovani che fanno scelte per affermare sé stessi e i propri progetti di vita; alle famiglie che evolvono, agli imprenditori che vogliono crescere in modo sostenibile nel nostro Paese e nel mondo. E a quanti sanno che il cambiamento è il motore del nostro tempo e va vissuto, gestito, interpretato, anche grazie a BNL», ha commentato l'amministratore delegato di BNL e responsabile del gruppo BNP Paribas in Italia Andrea Munari.La campagna pubblicitaria partità domenica 23 giugno e sarà in onda su radio, tv, canali media e digitali per tre settimane.