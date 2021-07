BNL investe in Assist Digital insieme a fondo private equity Progressio

Mercoledì 21 Luglio 2021, 16:30

(Teleborsa) - BNL (gruppo BNP Paribas) ha deciso di investire in Assist Digital, società attiva nei servizi digitali per la gestione a 360° della customer experience. In particolare, la banca ha stretto un accordo di co-investimento con il fondo di private equity "Progressio Investimenti III" gestito da Progressio SGR e rilevato una quota di minoranza in Wide Open, veicolo controllato da Progressio e che a sua volta detiene una partecipazione in Assist Digital.

Con operazioni di questo tipo, BNL intende sostenere "la crescita e lo sviluppo delle imprese e di quelle realtà all'avanguardia, come Assist Digital, che fanno dell'innovazione applicata al business la loro mission", sottolinea in una nota. Assist Digital potrà ora sviluppare sinergie con BNL e beneficiare del network internazionale del Gruppo BNP Paribas per accelerare i propri progetti di espansione in tutta Europa.

A seguito dell'ingresso di Progressio a dicembre 2020, gli azionisti di Assist Digital hanno mantenuto una quota di maggioranza e il management ha conservato i propri ruoli operativi. Assist Digital, con oltre 500 consulenti e un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, offre servizi digitali di CRM focalizzati sulla digital transformation.