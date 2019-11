Bnl Gruppo Bnp Paribas al fianco di “Più libri più liberi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bnl Gruppo Bnp Paribas anche quest’anno sostiene la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, che si terrà a Roma dal 4 all’8 dicembre al centro congressi La Nuvola di Roma. La manifestazione, dedicata esclusivamente all’editoria indipendente, vede la partecipazione di circa 500 editori provenienti da tutto il territorio italiano, per presentare al pubblico le proprie produzioni. La kermesse prevede un intenso programma culturale di cinque giorni, con oltre 600 eventi: incontri con gli autori, reading, performance musicali, iniziative per promuovere la lettura, dibattiti su temi di attualità.Nell’ambito di questa manifestazione culturale, Bnl Gruppo BnpParibas è main partner della Fiera per le attività educational. La Banca, infatti, promuove diverse iniziative rivolte ai ragazzi per avvicinarli alla lettura coinvolgendoli in stimolanti attività e momenti di apprendimento. In particolare, Bnl sostiene: “Più libri junior”, il concorso letterario dedicato agli alunni della scuola primaria e secondaria di alcuni istituti romani, che punta a stimolare e valorizzare il potenziale di immaginazione e creatività dei ragazzi; “Più libri più grandi”, un ciclo di eventi nelle scuole medie e superiori di Roma con scrittori, illustratori ed editori, laboratori creativi e spazi di riflessione.In questa XVIII edizione della Fiera, i progetti dedicati ai più giovani affrontano un tema molto attuale: la protezione dell’ambiente. Un’attenzione che ben si coniuga con l’impegno di Bnl e del Gruppo Bnp Paribas sul fronte della sostenibilità ambientale, oltre che sociale ed economica.