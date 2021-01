© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Agevolare le aziende (Pmi e Large Corporate) che intendano realizzare progetti e cogliere opportunità di investimento e sviluppo del business sui mercati esteri. Questo l'obiettivo della partnership sottoscritta oggi dasocietà delche supporta l'internazionalizzazione delle imprese italiane.Affiancate da– spiega BNL in una nota – le piccole, medie e grandi imprese potranno ricevere supporto lungo tutto il loro ciclo di internazionalizzazione, dalla prima valutazione di ingresso su un nuovo mercato all'espansione tramite investimenti diretti esteri. Conle aziende potranno avvalersi del network internazionale di filiali, società e banche del Gruppo BNP Paribas e della consulenza del team di gestori ed esperti della Divisione Corporate Banking della Banca, dedicati alla ricerca di soluzioni innovative e personalizzate."Con questo accordo – afferma– vogliamo confermare, insieme a Simest, il nostro supporto alle imprese, piccole, medie e grandi, in particolare nella fase di internazionalizzazione. Siamo consapevoli dell'importanza fondamentale delle aziende italiane per il rilancio dell'economia reale del Paese, specialmente in un momento delicato e cruciale come quello attuale. Grazie all'expertise e al network globale del Gruppo BNP Paribas, possiamo garantire un accesso unico e privilegiato ai servizi bancari, consulenziali e informativi, disponibili direttamente nel territorio di interesse di ogni impresa che voglia puntare ad un'espansione del proprio business oltre confine"."Grazie all'accordo con BNL Gruppo BNP Paribas, – commenta– ampliamo ulteriormente il nostro supporto ai processi di internazionalizzazione delle aziende italiane, in particolare per quanto riguarda le operazioni di M&A. Simest mette a disposizione delle nostre imprese 30 anni di know how nel sostegno agli Investimenti Diretti Esteri, fornisce loro capitale paziente, restando al fianco dell'imprenditore fino a 8 anni, come socio di minoranza che non interviene nella gestione. Con Simest al proprio fianco, le aziende italiane possono contare su un partner istituzionale affidabile ed esperto, in grado di affiancarle nell'inserimento e nella crescita in un nuovo mercato in stretto coordinamento con la rete diplomatica italiana nel mondo".