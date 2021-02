© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - BNL e BNP Paribas Cardif rinnovano il proprio sostegno a piccole e medie imprese", che non sarà addebitato né recuperato successivamente, mentre le coperture assicurative rimarranno regolarmente operative garantendo la protezione di imprese, imprenditori e lavoratori.La decisione si inserisce in una serie di azioni tangibili promosse dalla Banca e dalla Compagnia di assicurazione dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Già nella prima fase della crisi, infatti, BNL e BNP Paribas Cardif erano intervenute a supporto dei clienti "small business" (liberi professionisti e piccole e medie aziende) ed "imprese" sospendendo temporaneamente l'addebito dei premi per i mesi di maggio, giugno e luglio.Oggi, in un momento in cui persistono le difficoltà per molte aziende, BNL e BNP Paribas Cardif credono ancora di più nel proprio ruolo sociale a supporto del Paese., che si fonda sui concetti di sostenibilità, comunità, responsabilità e unità.per rimanere saldamente accanto a dipendenti, clienti, imprese e alla comunità.. In ambito salute, BNL e BNP Paribas Cardif sono intervenute, già nella prima fase dell'emergenza sanitaria, ampliando gratuitamente alcune garanzie della polizza "Unica BNL". Inoltre, è stato definito da BNP Paribas Cardif un "new health journey", in linea con le mutate esigenze di salute delle persone, favorendo servizi di Digital Care, campagne di screening per il Covid-19 e sconti su tamponi e test sierologici. Nel 2020 le Società di BNP Paribas in Italia, con i propri clienti, hanno devoluto più di 840 mila euro in favore della Croce Rossa Italiana e, grazie al piano globale di aiuti BNP Paribas da oltre €50 milioni, sono stati stanziati 3 milioni a sostegno dei più bisognosi in Italia, dei giovani, e per supportare l'attività di ospedali e strutture di assistenza sociale.