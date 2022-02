BNL BNP Paribas, Tarantola nominato dg. Al via nuovo modello commerciale e organizzativo

(Teleborsa) - Territorialità, trasversalità, specializzazione e semplificazione. Questi i pilastri del nuovo modello commerciale e distributivo di BNL BNP Paribas, che – fa sapere la Banca in una nota – nasce con l'obiettivo di interagire con le nuove attese dei clienti e con l'evoluzione delle loro abitudini e diversi stili di vita.

Le 5 nuove Direzioni Territoriali inglobano, in un'unica struttura, i mercati Retail, Private, SME e Corporate, Pubblica Amministrazione, per consolidare ed accrescere il posizionamento di BNL, realizzare maggiori sinergie operative e di business ed offrire un servizio completo e dedicato a ciascuna tipologia di clientela, sulla base di bisogni specifici.

Nasce la Direzione Direct, un modello di servizio snello dedicato a quei clienti più "autonomi" che preferiscano interagire in modalità digitale con la Banca.

Completa la riorganizzazione la creazione del Client Service Center che ha l'obiettivo di rispondere alle diverse richieste della clientela in modo più efficace e rapido. Si tratta – spiega la Banca – di un vero e proprio hub che integra i diversi mercati e consente al cliente di relazionarsi con la Banca in ottica omnicanale, grazie ad un'innovativa piattaforma tecnologica, 7 giorni su 7 e h 24, integrando così il meglio del digitale con la relazione umana.

"Con questo nuovo modello commerciale, BNL investe fortemente su una logica di trasformazione e crescita più che mai centrata sui clienti. L'obiettivo – sottolinea Elena Goitini, amministratore delegato BNL e Responsabile BNP Paribas in Italia – è elevare la presenza, la prossimità e la relazione sul territorio in modo specialistico, innovativo ed agile. Ciò ci permetterà di rispondere ancora meglio ai bisogni dei nostri clienti, offrendo loro una gamma completa di prodotti e servizi, arricchita dalle sinergie con i business e con l'expertise del Gruppo BNP Paribas in Italia. Sono sicura che Marco Tarantola, con i responsabili delle Divisioni e delle Direzioni Territoriali, saprà implementare e sviluppare questo fondamentale passo in avanti nella strategia di business della Banca. Ciascuno di noi sarà il motore di questa grande trasformazione".

BNL BNP Paribas ha annunciato la nomina di Marco Tarantola a direttore generale con la responsabilità delle sei nuove Direzioni, del Client Service Center e conservando il presidio sulla Divisione Retail, sulla Rete di consulenza finanziaria Life Banker e sulle società Artigiancassa e Financit. Tarantola, 49 anni, in BNL dal 2008 e dal 2012 vice direttore Generale, ha ricoperto vari ruoli di responsabilità e, da ultimo, ha guidato la Divisione Commercial Banking e Reti Agenti.

La Direzione Direct è affidata ad Andrea Di Fabio, mentre il Client Service Center è guidato da Gianluca Almi. Le Direzioni Territoriali: Nord Ovest, sotto la responsabilità di Paolo Vetta, comprende Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta; Nord Est, con a capo Stefano Manfrone (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); Centro Nord affidato a Chiara De Gasperi (Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria); Centro a Roberto Pondrelli (Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna); Sud a Barbara Martini (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).