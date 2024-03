Bnl Bnp Paribas, via al road show della banca nelle città italiane

Parte da Bologna il “tour” sui territori di Bnl Bnp Paribas per approfondire i temi dell’economia e dell’innovazione, guardando alle sfide del futuro e interpretando il presente fatto di opportunità, progetti, discontinuità e transizioni.

“Emilia-Romagna: il futuro parte dal territorio. Confronto aperto su risorse, sfide e innovazione” è il titolo della tavola rotonda a Palazzo Pepoli, che ha visto protagonisti i massimi esponenti delle istituzioni regionali e del mondo associazionistico, imprenditoriale e accademico. Padroni di casa, accanto al ceo di Bnl Bnp Paribas Elena Goitini, la direzione territoriale Centro-Nord della Banca e in particolare i team che operano in Emilia-Romagna.

«Bologna e l’Emilia-Romagna sono tra gli esempi più rappresentativi e distintivi del valore che l’economia italiana è in grado di esprimere, combinando la tradizione con un forte commitment sull’innovazione, che si traducono in know-how e produzioni di eccellenza nei più diversi settori, dalla meccanica all’alimentare - ha sottolineato Goitini in apertura dei lavori -.

Riunire in questo territorio i nostri principali stakeholder di riferimento, istituzioni, imprenditori, associazioni, università, risponde alla volontà strategica di promuovere momenti di incontro, confronto e networking, per approfondire ulteriormente esigenze ed obiettivi, confermando il nostro ruolo di Banca integrata nel sistema Paese, al servizio dell’economia reale».

Il road show della banca proseguirà per tutto il 2024; prossime tappe: Padova 18 aprile; Napoli 10 luglio; Roma 29 ottobre; Milano 21 novembre. In ogni appuntamento si incontreranno gli stakeholder locali, istituzioni, comunità, colleghi e clienti, a conferma che Bnl Bnp Paribas vive e partecipa i territori in cui opera da ormai 110 anni.