(Teleborsa) - Il credito agrario, le opportunità offerte dalle misure del governo nei decreti di questi mesi, i traguardi conseguiti da Confagricoltura, lo sviluppo di servizi per il credito attraverso lo strumento di sostegno Agricheck, l'analisi economico-finanziaria delle aziende del settore primario e, in particolare, le opportunità offerte alle imprese agricole da BNL BNP Paribas. Sono questi i temi approfonditi nel corso del webinar organizzato da Agronetwork "Modelli e Servizi dedicati alle Imprese Agroalimentari", promosso cons e la partecipazione di"Noi lo chiamiamo- ha detto- ovvero un'attività di credito ed assistenza che viene declinata per far. L'agricoltura per noi è fondamentale, perchè avrà un ruolo chiave per raggiungere gli obiettivi che ci vengono posti a livello mondiale. Abbiamo dedicato 180 mld di euro a settori che sono orientati ai diciassette obiettivi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e abbiamo intenzione di aumentare ancora questi fondi".La sostenibilità passa anche attraverso l'efficientamento energetico. Come ha dimostrato Sandro Franco, Sales manager di Enel X, società di consulenza per le imprese agricole che vogliono ridurre il bilancio energetico attraverso soluzioni integrate, che vanno dal fotovoltaico alla cogenerazione, per ottenere un prodotto sempre più green. "L'agricoltura in questi mesi ha dato dimostrazione di forte vitalità: ha continuato a produrre, non è ricorsa alla cassa integrazione, nonostante le difficoltà legate all'export, alla chiusura del canale Ho.Re.Ca e alla forte riduzione dei consumi domestici", ha commentato il"Ora, nella crisi, dovremmopiù sostenibile e più competitivo - ha aggiunto Giansanti - E per fare questo occorre investire in nuove tecnologie coniugando la sostenibilità, passare attraverso una diversa organizzazione dell'attività produttiva, diversificare. Il Recovery Fund, che ha destinato all'agricoltura 2 miliardi di euro, è una occasione irripetibile. Ci vogliono però progetti e idee".