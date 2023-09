Bnp Paribas, i dipendenti del gruppo raccolgono oltre 1.100 kg di rifiuti nei parchi di Roma, Milano e Firenze

Circa 500 collaboratori del gruppo Bnp Paribas in Italia hanno raccolto oltre 1.100 kg di rifiuti in parchi ed aree di ROma, MIlano e Firenze nell’ambito del programma di volontariato aziendale “1MillionHours2Help”.

A fine giornata, nelle tre città le bilance hanno restituito un risultato tanto importante quanto poco confortante in termini di attenzione e rispetto per l’ambiente: oltre 1 tonnellata di rifiuti di vario genere, raccolti da più di 500 donne e uomini delle Società del Gruppo Bnp Paribas attive in Italia.

Sono stati totalizzati circa 173 Kg a Firenze, oltre 310 a Milano e più di 650 a Roma. Particolarmente interessante l’analisi delle diverse tipologie di rifiuti: si va dai mozziconi di sigarette - in gran quantità - che rappresentano una seria minaccia alla salvaguardia dell’ambiente perché non smaltibili e dannosi per le sostanza tossiche che rilasciano; a plastiche varie (buste, confezioni di diverso genere), fino a stagnola, carte, stracci e tanto vetro.

Non sono mancati purtroppo pneumatici, oggetti in ferro arrugginito, resti di biciclette.

Elena Goitini, amministratore delegato di Bnl e Responsabile Bnp Paribas in Italia: «Il nostro obiettivo, come Gruppo è generare un impatto positivo non solo nello svolgimento dell’attività bancario-finanziaria – coniugando business e sostenibilità – ma anche in iniziative extra come questa, che si inserisce tra l’altro nel programma di volontariato di Gruppo “1MillionHours2Help”. Crediamo nel valore delle aziende che, come comunità aperte alla Società, ne intercettano bisogni ed istanze e si impegnano, in chiave di responsabilità sociale, nel dare un proprio contributo utile e concreto, a beneficio delle persone e dell’ambiente in cui vivono».

La giornata dedicata al Park Litter si è svolta in partnership con Legambiente, associazione con una lunga esperienza in iniziative di questo genere.