Bnl-Bnp Paribas Private Banking e Wealth Management rafforza il vertice con Manuela Maccia e Stefano Schrievers

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bnl-Bnp Paribas Private Banking e Wealth Management, la divisione del gruppo francese guidata da Elena Goitini che si occupa di gestione e valorizzazione dei patrimoni, rafforza il vertice. Manuela Maccia è stata nominata direttore “Investimenti, Offerta e Advisory” mentre Stefano Schrievers prende il ruolo di head of “Wealth Management Italia”. Entrambi, spiega un comunicato, contribuiranno alla realizzazione del piano di rafforzamento e crescita di Bnl nella gestione dei clienti con importanti patrimoni.«Con Manuela, Stefano e con gli altri manager del team “Private Banking e Wealth Management” - afferma Goitini - siamo impegnati nel confermarci tra le maggiori realtà del settore e nel posizionarci tra i player al top del ranking, con un servizio e un’offerta distintivi anche grazie alle sinergie con il Gruppo Bnp Paribas. In quest’ottica stiamo rafforzando il nostro ruolo di partner dei clienti per la gestione complessiva del loro patrimonio».Maccia è in Bnp Paribas dal 1998 ricoprendo diversi incarichi a Londra e a Parigi. Nel 2004 diventa Chief Investment Officer di Bnp Paribas Asset Management sgr a Milano e, a seguito dell’integrazione di Bnl nel Gruppo, si trasferisce a Roma e nel 2009 è Responsabile Offerta e Advisory e dal 2013 Capo dei Servizi di Investimento nell’ambito del Private Banking. Negli ultimi 4 anni ha lavorato a Parigi con la responsabilità dei team di Offerta, Advisory, Marketing e Digitale del wm in Francia, concentrandosi anche sull’implementazione di prodotti e soluzioni socialmente responsabili. Maccia, nel suo nuovo ruolo di Direttore Investimenti, Offerta e Advisory, sta lavorando già dall’inizio dell’anno con i diversi mercati della Banca per poter offrire al cliente un servizio trasversale ed un’offerta il più completa e innovativa. Maccia dal 2008 è certificata Cfa (Chartered Financial Analyst), ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università Bocconi nel 1998 e un Diploma in Economia e Finanza, con una borsa di studio, presso Hec (L'École des hautes études commerciales) di Parigi nel 1996.Schrievers, nel suo nuovo ruolo di Responsabile del Wealth Management, presidia sia la clientela con patrimoni significativi, dai 5 milioni di euro in su, con modelli di offerta dedicati ad esigenze più specifiche ed evolute, sia i clienti con patrimoni ancora più importanti attraverso una più alta personalizzazione del servizio. Guida gli hub presenti sul territorio e strutturati per tali tipologie di clientela, oltre che il “Business Development team”, composto da specialisti nella gestione di bisogni più complessi. Prima dell’arrivo in Bnl-Bnp Paribas, Schrievers è stato in Cordusio Wealth Management (Gruppo Unicredit) come Responsabile Business Advisory e Corporate Origination e, in precedenza, Responsabile per il Centro Nord del Network di Cordusio. Ha ricoperto diversi ruoli manageriali, tra cui quello di Head of International Wealth Management di Unicredit Luxembourg, oltre ad avere avuto vari incarichi in altre banche italiane nel settore dell’Asset Management, nel Private Banking, nella Finanza e nel mondo Corporate. Ha anche assunto nel tempo incarichi istituzionali in fondi di Private Equity, nel settore dell’Asset Management e dei Trust.Bnl-Bnp Paribas Private Banking e Wealth Management è una Divisione attiva in oltre 100 piazze economico-finanziarie italiane con più 300 private banker e un centinaio di specialisti operativi a livello centrale. Le masse in gestione sono pari a circa 35 miliardi (di cui oltre 10 nel wm). È parte di Bnp Paribas Wealth Management, presente in 30 paesi con circa 395 miliardi di euro di asset finanziari in gestione, attraverso una rete di oltre 7 mila professionisti.