BNL-Bnp Paribas Private Banking e Wealth Managment premiata due volte ai "Private Banking Awards 2021"

(Teleborsa) - "Innovazione nel business model" ed "ESG-SRI" sono le due categorie per le quali la "Divisione BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management" si è aggiudicata i PRIVATE Banking Awards 2021, nell'evento organizzato ieri sera a Palazzo Mezzanotte a Milano dall'importante rivista PRIVATE. Il primo riconoscimento è stato ritirato da Stefano Schrievers, Head of Wealth Management Italy, "per la strategia vincente focalizzata sull'innovazione come fattore di competitività e distintività. Il tutto facendo leva sulle sinergie con il Wealth Management del Gruppo BNP Paribas, leader a livello europeo".

Manuela Maccia, Direttore Investimenti, ha invece ricevuto il premio "ESG-SRI", assegnato a BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management "per aver dimostrato come il business e la sostenibilità siano tra loro complementari, sensibilizzando la clientela verso scelte di soluzioni di investimento con un impatto positivo su ambiente e società". I premi rappresentano così un'ulteriore conferma del valore della strategia portata avanti dalla Divisione e dai suoi team, orientata ad una sempre più alta specializzazione del business per rispondere alle esigenze della clientela e, allo stesso tempo, attenta ad un business in grado di generare benefici per la Società, le persone, l'ambiente e l'economia.

La Divisione BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management, guidata da Isabella Fumagalli, opera su tutto il territorio nazionale con oltre 350 "Relationship Manager" e gestisce più di 35 miliardi € di asset. È parte di BNP Paribas Wealth Management che vanta asset per 402 miliardi €, attraverso una rete di oltre 6800 professionisti attivi in Europa, Asia, USA. BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management offre soluzioni in sinergia con l'expertise globale del Gruppo BNP Paribas e sulla base della conoscenza del mercato nazionale da parte di BNL.