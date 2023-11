Bnl Bnp Paribas riceve la certificazione per la parità di genere

Bnl Bnp Paribas ha ottenuto la certificazione per la parità di genere Uni PdR/125:2022. Un riconoscimento rilasciato da Dnv Italia, che - spiega una nota - «premia l’impegno messo in atto nel favorire l’inclusione, valorizzare le diversità, ridurre il gap di genere e contrastare ogni forma di discriminazione».

L'istituto è stato valutato sulla base di indicatori di performance per sei aree tematiche specifiche: cultura e strategia; governance; processi human resources; opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda; equità remunerativa per genere; tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Bnl Bnp Paribas ha «ampiamente superato la soglia minima prevista per ogni indicatore e non sono emerse valutazioni di “non conformità”».

«La certificazione per la parità di genere ci rende molto orgogliosi e apprezziamo che la qualità del nostro impegno venga riconosciuta anche dall’esterno - ha dichiarato Geraldine Conti, people & culture director di Bnl Bnp Paribas.

Questo attestato è un riconoscimento all’interno di un processo più ampio, con obiettivi al 2025, che la Banca sta portando avanti puntando al pieno equilibrio di genere. Crediamo che il talento e le capacità delle persone possano essere valorizzati solamente in presenza di un ambiente sano, equilibrato e stimolante, dove si possa esprimere la propria professionalità senza ostacoli di alcun tipo. Continuare a migliorare il contesto lavorativo è una delle nostre chiavi per innovare l’azienda».

Bnl ha l’obiettivo di arrivare al 40% di presenze femminili nel management e nel board entro il 2025, un percorso già molto ben avviato, anche attraverso piani di formazione e crescita dedicati: oggi la popolazione aziendale dei talenti giovani in Bnl è già costituita per oltre il 50% da donne e conta un vertice totalmente al femminile, tra presidente e amministratore delegato.