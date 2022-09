BNL BNP Paribas, Goitini: "Tecnologia e dati alla base di strategia de-risking efficace"

(Teleborsa) - "Siamo in una fase di grande incertezza ma siamo anche in una fase in cui abbiamo dimostrato una grande resilienza. Siamo usciti dalla crisi del Covid in maniera decisamente migliore rispetto alle crisi precedenti. Ora siamo un punto sopra i livelli del 2019 mentre altri paesi come la Spagna sono ancora al di sotto. Ora serve continuità nella direzione, accelerare nell'esecuzione e poi imparare meglio a cooperare, non procedere per silos". È quanto ha affermatointervenendo all'"Nel far andare tecnologia e dati a braccetto: utilizzare sempre di più la tecnologia per estrarre valore dai dati in una logica che permetta, da una parte, di meglio comprendere il file che abbiamo davanti e, dall'altra, di meglio indirizzare la storia di quel file. È chiaro che a seconda del livello di deterioramento del file abbiamo davanti o delle procedure di sofferenza oppure delle imprese. L'accompagnamento attivo che dobbiamo avere nel fare de-risking in maniera efficace tradurrà anche la nostra capacità di supportare un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo"."Auspichiamo tutte quelle misure che possono di fatto dare continuità a quell'azione di supporto e di incentivo che ci ha portato fino a qua. Non dimentichiamo mai di leggere i dati perché i dati raccontano quanto è stata efficace una certa strategia. E una crescita acquisita per il 2022 del 3,5% racconta che la strada è quella giusta. Dobbiamo continuare e possibilmente accelerare nell'implementazione di quello che i presupposti lato Pnrr hanno creato".