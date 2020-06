BNL Bnp Paribas concede positive loan a Brembo per strategia sostenibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in nome dellae dà il proprio supporto al leader mondiale nei sistemi frenanti per il raggiungimento di obiettivi green. La banca, attraverso la propria Divisione Corporate Banking e BNL-BNP Paribas CIB, ha così strutturato untermine del valore di, che prevedeal raggiungimento di, costantemente monitorati e misurati.Nello specifico Brembo è impegnata in un piano per la c, grazie ad interventi di miglioramento negli stabilimenti produttivi, attraverso l'uso efficiente di energia e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Ciò si inserisce in una strategia che punta a rafforzare la capacità di sviluppo di prodotti carbon neutral.L'accordo BNL-Brembo rappresenta unnello sviluppo della strategia di "della Banca e del Gruppo perché permette di essere al fianco di un'eccellenza industriale del nostro Paese e contribuire al suo piano di sostenibilità.Il Gruppoad oggidi euro in progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei. Dal 2016, inoltre, il Gruppo è partner della "World Bank" nell'emissione dei "Bonds for Sustainable Development" ed è leader, in Europa, nei "Green Bonds". BNP Paribas è impegnata, inoltre, nel finanziamento delle energie rinnovabili con un nuovo target di 18 miliardi di Euro al 2021 ed ha recentemente preso nuovi impegni restrittivi nei finanziamenti al carbone, puntando ad un'uscita totale nel 2030 nei paesi UE e nel 2040 in tutto il mondo. Il Gruppo BNP Paribas attualmente non supporta finanziariamente aziende nell'estrazione e commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall'Artico, come anche quelle attive nel business del tabacco.