Bnl lancia una nuova campagna di comunicazione

«La fiducia come valore su cui continuare a investire per rafforzare la relazione banca-cliente e meritare di essere un punto di riferimento affiancando persone, famiglie ed imprese nel soddisfare le loro esigenze dando vita alle loro progettualità. Una vera e propria strategia valoriale, ancor prima che commerciale, che Bnl Bnp Paribas già attua verso i propri clienti e che oggi porta anche sullo schermo, per parlare a tutti coloro che ogni giorno si confrontano con un contesto spesso “fuori misura”».

Così in una nota Bnl Bnp Paribas illustra a una nuova campagna di comunicazione ispirata alla strategia “Trusted Companion”, per accompagnare la clientela in un mondo in continua e rapida trasformazione, che può sembrare fuori misura.

La considerazione di base è che le trasformazioni economiche e sociali sono tali da poter a volte disorientare i clienti, che non trovano facilmente la soluzione adatta a loro. Elena Goitini, amministratore delegato di Bnl e responsabile Bnp Paribas in Italia sha sottolineato: «“Trusted Companion”, essere cioè partner di fiducia dei clienti, è la nostra missione ed ambizione, consapevoli che fare banca significhi prima di tutto ascoltare in modo attivo per rispondere poi, concretamente, con soluzioni capaci di accompagnare i clienti nel nuovo contesto. Lavorare per meritare di essere il Trusted Companion della nostra clientela significa investire per una banca sempre più moderna, connessa e presente, una Banca integrata nel sistema Paese e di supporto alle grandi transizioni».

Bnl Bnp Paribas punta, pertanto, sul valore della consulenza, grazie sia ai suoi esperti nei diversi business - retail banking, private e corporate banking - sia attraverso lo scambio e le sinergie con i team di specialisti delle società di Bnp Paribas in Italia e del Gruppo a livello internazionale.

Tutto ciò mettendo a disposizione una piattaforma di servizio che comprende le 5 Direzioni Territoriali e la Rete dei consulenti patrimoniali «Life Banker» a presidio della prossimità e la Direzione Territoriale Direct, oggi sempre più attiva per accrescere le interazioni da remoto con la Banca tramite home e mobile banking.

Lo spot presenta situazioni palesemente “fuori misura”: un’enorme penna per firmare un contratto come simbolo della fatica e disparità che un cliente può vivere di fronte a soluzioni non in linea con le sue esigenze, poco comprese e condivise; un mazzo di chiavi gigante che rende difficile aprire la porta della casa dei sogni di una giovane coppia; un ingresso troppo piccolo per entrare in un edificio dove chiedere una consulenza, a segnalare l’inaccessibilità di un certo tipo di servizi finanziari.

La piattaforma creativa è stata realizzata dall’agenzia Tbwa Italia; lo spot, con la città di Roma come set, è on air dal 14 gennaio.