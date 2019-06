​Bnl e Bnp Paribas il 6 giugno portano i bambini in ufficio

Ultimo aggiornamento: 12:17

Una giornata in ufficio con i genitori, alla scoperta di quei luoghi di cui magari si è sentito solo parlare a casa, al rientro dal lavoro dei “grandi”: Bnl e le società del Gruppo Bnp Paribas Italia aprono anche quest'anno le sedi di lavoro ai più piccoli. L'appuntamenti è per giovedì 6 giugno a Roma presso la direzione generale “Palazzo Orizzonte Europa” e nella sede di via degli Aldobrandeschi. Nella Capitale saranno oltre 600 i bambini attesi, che verranno coinvolti in attività educative, formative e ludico-ricreative.Si è invece svolta lo scorso 30 maggio a Milano la giornata per i bambini nella Torre Diamante, sede delle società del Gruppo Bnp Paribas in Italia. E, in un’oramai consolidata tradizione, è stato un successo con circa 700 persone coinvolte, tra piccoli e grandi.Portare i bambini in ufficio, spiega una nota, è per Bnl e Bnp Paribas un ulteriore momento dedicato ai propri collaboratori, per rafforzare il senso di comunità che è alla base di un ambiente di lavoro sano e positivo. Ciò trova conferma nell’attenzione alle politiche di Corporate Social Responsibility oltre che di Diversity & Inclusion della Banca e del Gruppo, in considerazione di una Società che evolve e cresce, facendo mutare modi e tempi di vita.A Roma, i giovani ospiti potranno visitare i moderni spazi del nuovo Palazzo Orizzonte Europa di Bnl, tra open space e smart working, per poi proseguire con laboratori e giochi, in un’atmosfera di unione e festa. I più piccoli saranno coinvolti dall’animazione di Dynamo Camp.Tra gli eventi della tappa romana, si segnalano alcune novità rispetto alle passate edizioni: l’“Innovation day”, con workshop sperimentali su tecnologia e innovazione, grande passione di bambini e ragazzi, grazie agli specialisti di Information Technology Rekordata; il “Corso della lingua italiana dei segni”, per abbattere le barriere comunicative ed avvicinarsi ad un mondo spesso sconosciuto; i laboratori sulla sostenibilità ambientale a cura di Wwf e sulla solidarietà con Telethon, di cui Bnl è partner da 28 anni nella raccolta fondi per la ricerca sulla cura delle malattie genetiche rare.Non mancheranno anche i momenti pensati per gli adulti per approfondire i temi della genitorialità, in considerazione delle dinamiche ed esigenze del lavoro moderno e della Società.