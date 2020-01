© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Coniugare il business con la sostenibilità ambientale e sociale è tra le principali finalità della strategia die del Gruppo BNP Paribas. Sono oltre, stanno trovando "dimora" - sulla base delle esigenze di stagionalità per ciascuna tipologia - nei boschi di Pomino e Prato in Toscana, di Carano e Trodena in Trentino Alto Adige e di Langosco e Vigevano in Lombardia. Questi i primi risultati dell'iniziativa "green" di BNL-BNP Paribas che prevede la piantumazione in aree italiane aperte al pubblico di, dando così un doppio valore alle scelte dei clienti: sia nell'allocazione del proprio risparmio - in modo responsabile e sostenibile e su asset di qualità - sia sul fronte dell'attenzione all'ambiente e alla sua preservazione e sviluppo.E' questo un significativo contributo non solo per l'assorbimento di CO2, ma anche per ricreare le biodiversità locali, grazie ad una ampia varietà di specie piantate (quercia, castagno, faggio, betulla, pino douglas) e al conseguente sviluppo della fauna selvatica."Con questa iniziativa – ha affermato, Direttore Engagement di BNL e di BNP Paribas in Italia – puntiamo a dare ulteriore concretezza alla nostra strategia di #PositiveBanking, guardando alla tutela del verde, alla preservazione, al recupero e allo sviluppo dei territori forestali italiani. Siamo fermamente convinti che la salvaguardia dell'ambiente sia anche un volano virtuoso di un'economia positiva, sostenibile, attenta alle persone e al loro benessere attuale e futuro".Secondo stime di Reforest'Action,