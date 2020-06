BNL-BNP Paribas, 40 milioni di euro a LU-VE Group per investimenti ecosostenibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha strutturato uncon condizioni che diventano ulteriormente migliorative per l'azienda al raggiungimento di precisiTra i principali produttori europei di scambiatori di calore statici e ventilati per i mercati della refrigerazione, del condizionamento d'aria e del raffreddamento dei processi industriali, LU-VE Group conta 3.200 collaboratori qualificati, dispone di 16 stabilimenti produttivi in Europa, Russia, Cina, India e Stati Uniti ed esporta in 100 paesi al mondo l'83% della propria produzione.Nell'ambito della sostenibilità ambientale, lasta potenziando sempre di più l'introduzione nei suoi scambiatori di calore dei(anidride carbonica, ammoniaca e propano) con zero o bassissimo ODP (Ozone Depletion Potenzial) e GWP (Global Warming Potential), in sostituzione degli idrofluorocarburi (HFC), soddisfacendo così le esigenze green dei propri clienti. In questo contesto – spiega BNL in una nota – "il supporto della Banca a una società come LU-VE Group, le cui azioni sono quotate sul mercato MTA di Borsa Italiana, che investe in innovazione tecnologica sostenibile ed è attiva nella salvaguardia dell'ambiente, rientra pienamente nell'impegno di BNL a favore delle realtà produttive di valore del Paese". In particolare – sottolinea la nota – "la, nella provincia di Varese, dove ha la sua sede principale, rende l'azione di BNL ancora più significativa, per poter dare un aiuto economico e finanziario il più concreto ed utile possibile a un territorio così duramente colpito dall'".– spiega la nota –sta realizzando"per alimentare un circolo virtuoso in termini di sostegno ad una, in linea con lache, attraverso il business, punta a generare un impatto positivo per un futuro migliore, con attenzione soprattutto alle nuove generazioni". Ad oggi il Gruppo BNP Paribas ha stanziatoin progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei. Dal 2016, è partner dellanell'emissione dei "e leader, in Europa nei". BNP Paribas è impegnata, inoltre, nel finanziamento delle energie rinnovabili con un nuovo target die ha recentemente preso nuovi impegni restrittivi nei finanziamenti al carbone, puntando ad un'uscita totale nel 2030 nei paesi Ue e nel 2040 in tutto il mondo. Il Gruppo già non finanzia aziende nell'estrazione e commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall'Artico, come anche quelle attive nel business del tabacco.