BNL BNP Paribas, 10 milioni al Gruppo LATI per obiettivi di sostenibilità

(Teleborsa) - BNL BNP Paribas ha organizzato un sustainable linked loan da 10 milioni di Euro per LATI Industria Termoplastici. La società varesotta è stata fondata nel 1945 a Vedano Olona dalla famiglia Conterno, inizialmente si è specializzata nella produzione di compound di acetato di cellulosa, agevolata dalla presenza di materiali concessi al popolo italiano dal piano Marshall che LATI selezionava e riciclava. Oggi è uno dei principali produttori di termoplastici tecnici per uso ingegneristico ad elevate prestazioni che trovano impiego principalmente nel settore elettrico, elettrodomestico, industriale e dei trasporti.

Il sustainable linked loan – denominato anche "positive loan" – prevede un prestito a condizioni economiche che migliorano ulteriormente al conseguimento, da parte dell'azienda, di specifici obiettivi legati alla sostenibilità ambientale e sociale. L'intervento finanziario contribuirà soprattutto al dimezzamento, entro il 2026, delle emissioni di gas climalteranti, in particolare CO2. Il finanziamento è accompagnato da un Interest Rate Swap ESG che permette alla Società di mitigare il rischio derivante dall'aumento dei tassi di interesse.

L'operazione permette a LATI, così, di sostenere il proprio programma di investimenti finalizzati a potenziare la capacità produttiva aziendale con il rinnovamento e l'implementazione degli impianti.

L'azienda si caratterizza per una capacità produttiva di 40.000 tonnellate sviluppata nei 2 siti di Vedano Olona e Gornate Olona, 2.400 formulazioni attive, 300 dipendenti e circa 2.000 clienti. Il Gruppo ha realizzato nel 2021 vendite pari a Eur 180 mln, con un EBITDA di Eur 22,9 mln ed un utile di Eur 14,7 mln.

"LATI è impegnata in un importante piano di investimenti, volto a rinnovare il proprio comparto industriale. Le linee guida sono digitalizzazione e sostenibilità - afferma Michela Conterno, CEO di LATI Industria Termoplastici -. A beneficio dei nostri clienti e di tutti gli stakeholder, vogliamo essere sempre più competitivi, efficienti e green. BNL BNP Paribas è un partner storico che non ci ha mai fatto mancare il suo supporto; oggi ha rinnovato la sua fiducia in noi, scegliendo di accompagnarci in un ambizioso percorso di decarbonizzazione e premiando i nostri risultati in termini di riduzione di emissioni di CO2".

"Siamo partner delle imprese piccole, medie e grandi e delle rispettive filiere produttive per tutte le esigenze finanziarie sia quelle legate alla gestione del quotidiano sia quelle ai momenti di crescita industriale - dichiara Paolo Vetta, Direttore Territoriale Nord Ovest BNL BNP Paribas -. Sosteniamo convintamente imprenditrici e imprenditori che hanno per le loro aziende obiettivi di sviluppo sostenibile, con programmi di economia circolare nel pieno rispetto dell'ambiente. Per questo siamo al fianco di LATI con un sostegno che va proprio nella direzione della sostenibilità. Questo positive loan si inserisce all'interno dell'ormai consolidata strategia di #PositiveBanking di BNL e del Gruppo BNP Paribas, attraverso la quale la Banca punta a generare un impatto positivo per l'ambiente e per il benessere delle persone".