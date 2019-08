Bnl, le donne sono il 45%. L'istituto aderisce alla Carta per valorizzare la diversità di genere

Ultimo aggiornamento: 17:31

Bnl Gruppo Bnp Paribas aderisce alla Carta “Donne in banca: valorizzare la diversità di genere”, l’iniziativa dell’Abi, l'associazione che riunisce le banche italiane, per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e aperto ai valori della diversità, finalizzata a rafforzare le modalità di selezione e di sviluppo idonee a favorire le pari opportunità di genere in azienda e fuori, e per una piena partecipazione delle donne alla vita aziendale.Bnl e il Gruppo Bnp Paribas - si legge in una nota - vedono nella diversità di genere, come nelle differenze proprie di ogni persona, una priorità strategica nell’ambito del Diversity & Inclusion Management, tanto da aver previsto due ruoli specifici - Diversity Manager e Diversity Advisor - per gestire, sviluppare e monitorare le attività in tali contesti.Nel 2018 Bnl ha inoltre formato più di 300 manager sui cosiddetti “pregiudizi inconsci”, al fine di combattere gli stereotipi con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’inclusione lavorativa e la collaborazione tra i colleghi.Le donne rappresentano oltre il 45% delle risorse della Banca e il trend è in costante crescita. Negli ultimi tre anni la percentuale femminile di assunzioni in Bnl è intorno al 50%. Cresce anche in modo costante la presenza femminile nei ruoli di dirigenza e in quelli manageriali, dove le donne rappresentano il 33% del totale.Per Bnl, come per tutte le società di Bnp Paribas, la parità di genere è un obiettivo specifico: a livello di Gruppo, entro il 2020 almeno il 25% delle posizioni nei Comitati direttivi saranno rappresentate da donne e almeno per il 30% le Senior Manager positions saranno svolte da donne.A favore della diversità di genere Bnl ha finanziato il Master in Gender Equality & Diversity Management della Fondazione Giacomo Brodolini, ente impegnato nella promozione dello sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione e l'innovazione.L'istituto è inoltre attivo nel sostegno ad iniziative di formazione sui temi della diversità e della parità di genere, per la diffusione di una conoscenza approfondita e qualificata. Bnl - afferma ancora il comunicato - sostiene sempre più il percorso di sviluppo delle colleghe donne attraverso percorsi di mentoring e di empowerment della leadership femminile.