BMW, vendite in calo del 13% nel primo semestre. Sale l'elettrico

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2022, il gruppo automobilistico tedesco BMW ha consegnato 1,16 milioni di veicoli (con i suoi tre brand BMW, Mini e Rolls-Royce), il 13,3% in meno rispetto alla prima metà del 2021. Le vendite sono diminuite di quasi il 20% nel secondo trimestre. Le vendite di auto elettriche sono aumentate del 110% nella prima metà dell'anno a quasi 76.000 BMW e Mini, ha affermato la società. Secondo il gruppo, questa crescita sottolinea l'attenzione dell'azienda sull'aumento dell'elettromobilità e conferma l'elevata desiderabilità dei suoi modelli puramente elettrici tra i clienti di tutto il mondo.

"Nonostante un ambiente molto difficile, siamo stati in grado di più che raddoppiare le nostre vendite di veicoli completamente elettrici in tutto il mondo nella prima metà dell'anno - ha affermato Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di BMW responsabile per i clienti e i marchi - Non sono solo i nostri modelli elettrificati ad ispirare i clienti in tutto il mondo: grazie alla nostra gamma di prodotti innovativi e sostenibili, il marchio BMW è stato ancora una volta il numero uno al mondo nel segmento automobilistico premium nella prima metà dell'anno".