BMW, ordini per batterie a 22 miliardi di euro su domanda veicoli green

(Teleborsa) - BMW Group ha quasi raddoppiato gli ordini per le batterie delle sue auto elettriche, sul previsto aumento della domanda per i veicoli green. Gli ordini ammontano ora a 22,36 miliardi di euro, ha detto l'azienda tedesca in occasione dello IAA Mobility 2021, il salone internazionale dell'auto in partenza a Monaco di Baviera.



Le batterie sono destinate alle berline i4, ai SUV iX e ad altri modelli che BMW produrrà fino al 2024. "Stiamo seguendo il mercato - ha detto il CEO Oliver Zipse - Il primo semestre ha dimostrato che stiamo crescendo e guadagnando quote di mercato. Siamo nel bel mezzo dell'elettrificazione".



Nei prossimi dieci anni circa, BMW intende mettere in circolazione circa dieci milioni di veicoli completamente elettrici. Già nel 2030, almeno la metà delle vendite globali del gruppo dovrebbe essere costituita da veicoli completamente elettrici, con il marchio MINI che offrirà solo veicoli completamente elettrici dal 2030.



Nonostante l'entusiasmo per i passi avanti nel campo dell'elettrificazione, BMW e le altre case automobilistiche devono fare i conti con la carenza globale di semiconduttori. "Abbiamo detto alcune settimane fa che il secondo semestre sarebbe stato più difficile, ed è quello che stiamo vedendo ora - ha aggiunto Zipse - È più difficile e il problema è qui per restare per molti mesi".