Blutec, spunta una nuova proposta dalla Cina

(Teleborsa) -, l'azienda in crisi di Termini Imerese, nata sulle ceneri dell'ex stabilimento della Fiat, per la quale è stato aperto da mesi un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Da tempo si discute dellee degliper le tute blu, cui è stato concessa di recente dal Ministro Di Maio l'anticipo di ulterioriSi è svolto ieri, martedì, al MISE, un, presieduto dal vice capo di gabinetto del Ministroed alla presenza anche del sindaco di Termini Imerese. Presenti anche rappresentanti della Regione Sicilia e di Invitalia.L'ha annunciatoed ha parlato della sottoscrizione diper la produzione e la commercializzazione di. Altre commesse, in corso di definizione, riguardano invece l'assemblaggio die di veicoli commerciali elettrici e a metano destinati ai mercati italiani ed esteri, in particolare Brasile. Attività che dovrebbero consentire ildi tutti i. È stato inoltre annunciato, sul fronte finanziario, che verrà formalizzato a breve l'aper ladi una prima rata deiprecedentemente ricevuti.Al termine dell'incontro, il capo di gabinettoha precisato che ", con, che ilnel rispetto degli impegni presi per la reindustrializzazione del sito e la salvaguardia dei lavoratori".Piuttosto critico il primo cittadino di Termini Imerese, che ha parlato della. "Sono stati rappresentati contatti con un'azienda cinese che, in settimana, invierà propri dirigenti in città al fine di visitare lo stabilimento e le sue strutture", ha affermato il sindaco, aggiungendo però che ci sono ancora, con lache ha espresso "forti dubbi" sul piano presentato dall'azienda, in quanto sarebbe basato su "gare e affidamenti non ancora concretizzati per circa la sua metà". Anche laè apparsa piuttosto scettica, parlando di "forti dubbi e poche certezze" riguardo l'attuazione del piano e della necessità do proseguire nella