Blutec, Sorial propone task force per rilancio area

(Teleborsa) - Blutec: un progetto che sembrava in fase di chiusura, ma che a quanto pare non è mai partito veramente. Il vice capo di Gabinetto del ministero dello Sviluppo Economico,, durante il vertice tecnico di questa mattina con i sindaci del territorio e Invitalia sulla vertenza Blutec, ha rappresentato così il progetto di rilancio dell'area industriale di"In realtà questo progetto non è mai partito, mai andato in coerenza con quello che era il piano che era stato presentato dall'Azienda" ha affermato Sorial, ricordando che "oggi è governata da unche ha l'obbligo di pche garantisca il perimetro ed il rilancio di tutta l'azienda"."La Blutec – conclude – è come se non esistesse dopo l'introduzione di questo amministratore, ma non fa parte solo del progetto die comprende anche altri siti in Abruzzo e in Piemonte".Sorial ha dunque lanciato la proposta di. "Una task force di tutte le autorità proprio per incominciare a ragionare in merito all'accordo di programma ed in modo da potere mettere insieme tutti gli strumenti per cercare di trovare qualcuno che sia disponibile, con il supporto di tutti, ad un progetto serio per Termini Imerese".