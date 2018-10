Blue Panorama vola a Reggio Calabria a Natale in attesa della Summer 2019

(Teleborsa) - A dicembre partiranno i nuovi voli Blue Panorama Airlines da Reggio Calabria verso gli aeroporti di Milano-Bergamo, Bologna e Torino. Un collegamento che sarà garantito per tutto il periodo natalizio 2018 e anticiperà la programmazione estiva 2019, che prevede quattro volo settimanali sullo scalo di Milano-Bergamo. I nuovi servizi saranno effettuati da un Boeing737-800 Next Generation con 189 posti.



Le nuove tratte in periodi dell'anno particolarmente affollati puntano a rispondere alla forte domanda proveniente dall'Aeroporto di Reggio Calabria con cui Blue Panorama ha stretto un accordo strategico per il mercato domestico. Confermato lo storico collegamento con Milano-Linate. © RIPRODUZIONE RISERVATA