Blue Panorama cerca 50 hostess e steward

Blue Panorama Airlines continua ad assumere e cerca 50 nuovi assistenti volo. È la terza tornata di reclutamento del personale dopo quelle di febbraio e maggio scorso. I profili richiesti sono assistenti di volo certificati che verranno inseriti nell'organico di hostess e steward. La compagnia aerea italiana dopo le 130 assunzioni di naviganti nei mesi scorsi, si prepara al prossimo recruiting day che si terrà a Milano il 24 settembre all'Hotel Berna Tower dalle ore 9,30 alle ore 18.



Requisiti indispensabili:

-Certificazione di cabin crew

-Almeno un anno di esperienza in ruoli rimili

-Ottima conoscenza della lingua inglese

-Spiccate doti nelle relazioni con il pubblico



Per gli aspiranti assistenti di volo l'occasione è da non perdere, considerando che nel 2019 Blue

Panorama ha incrementato il proprio personale arrivando a impiegare circa 630 persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA