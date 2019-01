Blue Panorama assume 80 assistenti di volo

(Teleborsa) - Blue Panorama Airlines aumenta l'attività e assume 80 assistenti di volo per le proprie 50 basi operative in Italia e le 30 all'estero. Tutti gli interessati potranno presentarsi agli Open Day organizzati per le selezioni con una copia del proprio curriculum vitae, del passaporto, della licenza Cca e del certificato medico.



La compagnia italiana comincia la valutazione degli aspiranti uomini e donne il 19 febbraio a Roma, presso l'Hotel Holiday Inn Rome e il 21 febbraio a Milano all'Hotel Hilton Garden Inn di Malpensa.



Blue Panorama Airlines S.p.A. opera servizi di linea e charter. E' un'aerolinea italiana privata fondata a Roma nel 1998 le cui basi principali sono gli aeroporti di italiani Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e, in Albania, Tirana-Rinas. Con il marchio Blu-express opera inoltre voli low cost di medio e corto raggio © RIPRODUZIONE RISERVATA