Blue Financial Communication lancia nuovo brand e alza velo su conti

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata importante per Blue Financial Communication, che ha lanciato il nuovo brand BFC Media e annunciato i risultati della semestrale.Nel primo semestre del 2019. In termini di marginalità, l'Ebitda risulta pari a 630.887 euro (458.609 nel primo semestre 2018, +38%), l'utile prima delle imposte raggiunge i 302.419 euro (contro i 194.549 del primo semestre 2018, +55%).Il primo semestre 2019 ha visto il consolidamento e la crescita delle varie aree di attività del gruppo BFCmedia in linea con gli obiettivi del piano quinquennale presentato al mercato. Il CDA conferma pertanto gli obiettivi presentati a luglio 2017.In rosso il titolo a Piazza Affari: -2,34%.