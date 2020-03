Blue Financial Communication approva bilancio 2019

Ultimo aggiornamento: 16:46

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Blue Financial Communication hain data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il, che vede un'importante crescita dei risultati conseguiti. I Ricavi totali consolidati raggiungono gli 8,14 milioni di euro e si attestano, dopo le riduzioni dei proventi straordinari, a 7,84 milioni di euro, registrando un incremento del 43,2% rispetto a 5,47 milioni del 2018. L'utile netto consolidato è di 186.761 euro (contro l'utile di 45.237 euro nel 2018).La capogruppo Blue Financial Communication ha chiuso il periodo con un utile netto è stato di 263.075 euro contro i 35.680 dell'anno 2018. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti diIn merito all'epidemia di, la società che opera per l'organizzazione di eventi fa sapere che, in questa fase,, ma lo sarà solo nella prossima semestrale.