Blue Air stop ai voli dalla Romania fino al 12 settembre

(Teleborsa) - Blue Air ha sospeso fino al 12 settembre i voli in partenza dalla Romania, dopo che l'Autorità nazionale rumena per la protezione dei consumatori (Anpc) ha multato Blue Air per 2 milioni di euro in seguito alla cancellazione di oltre 11.200 voli tra il 30 aprile 2021 e il 30 aprile 2022.



L'Anpc ha addebitato a Blue Air la violazione d Regolamento Ce 261/2004 e imposto alla compagnia aerea di rimborsare ai clienti circa 13 milioni di euro ai passeggeri che hanno visto i loro voli cancellati.



Blue Air, a sua volta, annuncia ricorso contro Anpc sostenendo di avere perso 5 milioni di euro dalla mancata vendita di biglietti e avere visto bloccati i colloqui con due società interessate a investire nella compagnia aerea.