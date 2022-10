Blue Air non ripartirà il prossimo 10 ottobre

Mercoledì 5 Ottobre 2022, 10:30







(Teleborsa) - La compagnia aerea rumena Blue Air non riprenderà a volare il 10 ottobre. Dopo la sospensione dei voli, decisa lo scorso settembre a seguito del blocco dei suoi conti bancari operato dal governo di Bucarest, i vertici di Blue Air hanno fatto sapere di non essere in grado di riprendere le operazioni.



"Le numerose e gravi difficoltà, finanziarie e operative, create dalla pandemia di Covid-19 sono state avvertite da tutte le compagnie aeree, ma ancora più intensamente dalle compagnie aeree regionali private – recita il comunicato stampa diffuso da Blue Air - Nonostante questi e altri elementi negativi, Blue Air sta facendo del suo meglio per riprendere le operazioni di volo ed è in trattativa con potenziali investitori, istituti di credito e con il governo rumeno per operare una ristrutturazione del capitale e poter riprendere le operazioni aeree. Sfortunatamente, a causa della complessità di questo processo, Blue Air non è ancora in grado di riprendere a volare il prossimo 10 ottobre 2022?. Prima della pandemia, Blue Air contava su una flotta di 55 aeromobili.



Secondo alcune fonti rumene, i debiti accumulati da Blue Air ammonterebbero a 230 milioni di euro.