Blackstone, nuova piattaforma per investimenti in società di energie rinnovabili

(Teleborsa) - Blackstone, la più grande società mondiale di private equity, ha annunciato oggi il lancio di una nuova piattaforma incentrata sugli investimenti e sui prestiti alle società di energie rinnovabili e a quelle che supportano la transizione energetica. La "Sustainable Resources Platform" farà parte di Blackstone Credit, il braccio di investimento creditizio del gruppo. La nuova piattaforma si concentrerà su un'ampia gamma di settori, compreso il solare residenziale e l'efficienza domestica; la generazione e lo stoccaggio di elettricità rinnovabile; prodotti, servizi, tecnologie e risorse naturali che consentono la transizione energetica; trasporto green; prestiti legati alla sostenibilità; finanziamenti per progetti ambientali e in infrastrutture energetiche.

"La scala senza pari di Blackstone Credit verrà sfruttata per supportare le aziende che stanno guidando la transizione energetica - ha commentato Dwight Scott, Global Head di Blackstone Credit - Siamo entusiasti di lanciare questa piattaforma di finanziamento dedicata per sfruttare gli oltre 15 miliardi di dollari che Blackstone ha impegnato dal 2019 in investimenti che riteniamo coerenti con la più ampia transizione energetica".