Blackstone, balzo dell'utile nel primo trimestre 2022

(Teleborsa) - Blackstone, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, ha registrato utili distribuibili (che rappresentano la liquidità utilizzata per pagare i dividendi agli azionisti) pari a 1,9 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, in aumento del 63% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ciò ha portato l'utile distribuibile per azione a quota 1,55 dollari, rispetto agli 1,06 dollari per azione attesi del mercato, secondo dati Refinitiv. I ricavi sono stati di 5,13 miliardi di dollari, contro i 5,30 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, mentre gli Assets Under Management (AUM) sono saliti a 915,5 miliardi di dollari, in aumento del 41% anno su anno.

"Il primo trimestre ha rappresentato uno dei migliori nei 36 anni di storia di Blackstone, nonostante un contesto di mercato estremamente difficile - ha commentato il CEO Stephen A. Schwarzman - Le nostre strategie di punta hanno prodotto una sovraperformance significativa per gli investitori, mentre la nostra potente espansione della piattaforma è proseguita con 50 miliardi di dollari di afflussi nel trimestre. Ciò si è tradotto ancora una volta in risultati finanziari eccezionali per i nostri azionisti".

(Foto: by Samson Creative on Unsplash)