Blackstone acquista American Campus Communities per 12,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Blackstone, colosso statunitense del private equity, ha raggiunto un accordo per acquisire American Campus Communities, il più grande sviluppatore, proprietario e gestore di alloggi per studenti di alta qualità negli Stati Uniti. Veicoli di Blackstone acquisiranno tutte le azioni ordinarie in circolazione di ACC per 65,47 dollari per azione in una transazione interamente in contanti del valore di circa 12,8 miliardi di dollari (incluso il debito).

Il prezzo rappresenta un premio del 22% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume dell'azione negli ultimi 90 giorni, un premio del 30% rispetto al prezzo di chiusura dell'azione del 16 febbraio 2022 (la data immediatamente precedente all'uscita delle prime notizie del deal) e un premio del 14% al prezzo di chiusura di ieri.

Il portafoglio di ACC comprende 166 proprietà in 71 mercati universitari, tra cui l'Arizona State University, l'Università del Texas ad Austin, la Florida State University e l'Università della California - Berkeley. La maggior parte delle proprietà di ACC sono alloggi per studenti di alta qualità, costruiti appositamente, situati a pochi passi dai rispettivi campus universitari, con circa il 24% delle comunità di ACC situate nel campus.

(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)