BlackRock utile sale del 40% e asset in gestione sopra 7 miliardi

(Teleborsa) - BlackRock ha chiuso il 4° trimestre con un utile netto in crescita del 40% a 1,3 miliardi di dollari dai 927 milioni dell'anno prima. L'EPS che esclude poste straordinarie è stato pari a 8,34 dollari e supera i 7,65 dollari attesi dagli analisti.



I ricavi sono cresciuti del 16% a 3,977 miliardi, mentre gli asset under management hanno sfondato la soglia dei sette miliardi attestandosi a 7,4 miliardi (+24%).



La società ha annunciato solo ieri una svolta "green" nelle sue strategie che legheranno gli investimenti all'attenzione per i cambiamenti climatici. © RIPRODUZIONE RISERVATA