BlackRock, profitti e AUM in netto calo nel terzo trimestre

(Teleborsa) - BlackRock, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato undi 1,45 miliardi di dollari, o 9,55 dollari, nel terzo trimestre del 2022, in diminuzione del 17% rispetto agli 1,75 miliardi, o 11,34 per azione, dello stesso periodo del 2021. Lesono diminuite del 15% a 4,31 miliardi di dollari.Glisi aspettavano in media un utile per azione di 7,07 dollari su ricavi per 4,23 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv, anche se non è chiaro se i numeri siano paragonabili alle stime.Glisi sono attestati a 7,96 trilioni di dollari, in calo del 16% rispetto ai 9,46 trilioni di dollari di un anno fa."BlackRock ha generatoper 248 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2022, di cui 65 miliardi di dollari nel terzo trimestre - ha commentato il- Ancora una volta abbiamo assistito a una forte crescita degli ETF obbligazionari, con 37 miliardi di dollari di afflussi netti. Le strategie attive hanno rispecchiato lo slancio dei significativi mandati di outsourcing e la continua domanda di alternatives, per cui abbiamo raccolto 6 miliardi di dollari tra impegni e afflussi netti".Glinel trimestre sono stati di 16,9 miliardi di dollari, in sensibile calo rispetto ai 75,3 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2021. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, +64,1 miliardi arrivano dalla, +1,2 miliardi da, -39,5 miliardi dale -8,8 miliardi dall'Con riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per tipo di prodotto, -29,3 miliardi sono in, +90,6 miliardi in, +10,1 miliardi ine -6,2 in