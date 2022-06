BlackRock lancia nuova strategia d'investimento focalizzata sulle infrastrutture

(Teleborsa) - BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha annunciato la creazione di una strategia d'investimento focalizzata sulle infrastrutture, che mirerá a collaborare con le principali aziende del settore per contribuire a guidare la transizione energetica globale con una visione di lungo termine. Oltre la metà della strategia sarà inizialmente allocata in Europa, per poi diventare sempre più globale nei decenni a venire, con un obiettivo di "perseguire investimenti duraturi in asset fondamentali e di creare rendimenti resilienti legati all'inflazione".

"Riteniamo che l'intersezione tra infrastrutture e sostenibilità sarà una delle maggiori opportunità per gli investimenti alternativi nei prossimi anni. Allo stesso tempo, i recenti avvenimenti hanno accentuato l'attenzione alla sicurezza energetica e hanno ulteriormente visto l'emergere della necessità di investimenti nelle infrastrutture - ha dichiarato Edwin Conway, Global Head of BlackRock Alternative Investors - I mercati privati continueranno a svolgere un ruolo centrale nella transizione energetica e siamo lieti di offrire ai nostri clienti una modalità per guidare tale transizione".

BlackRock intende lanciare veicoli d'investimento sottostanti di tipo aperto e cercherà partner sostenitori nella seconda metà del 2022. Le strutture aperte consentiranno di raccogliere e investire capitale in modo continuativo per tutta la durata della strategia.

Nel presentare la nuova strategia, BlackRock fa alcuni esempi di investimenti recenti in questa direzione. Tra questi: una joint venture con KX Power, sviluppatore e operatore di sistemi di accumulo di energia a batteria con sede nel Regno Unito; un investimento in Kellas Midstream, una società di infrastrutture energetiche che sta sviluppando un importante progetto di idrogeno blu nel Regno Unito; un memorandum d'intesa con Aramco per esplorare opportunità congiunte in futuri progetti di transizione energetica legati alle infrastrutture energetiche a basse emissioni di carbonio; un investimento in Calisen, uno dei principali proprietari e installatori di contatori intelligenti, nel Regno Unito; e un investimento in IONITY, tra le reti di ricarica ad alta potenza leader in Europa.