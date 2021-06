BlackBerry, perdita minore del previsto nell'ultimo trimestre

Venerdì 25 Giugno 2021, 15:15

(Teleborsa) - BlackBerry, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, ha riportato i risultati finanziari migliori del previsto nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 31 maggio 2021. Il fatturato totale dell'azienda per il periodo è stato di 174 milioni di dollari, mentre il margine lordo dell'azienda è stato del 66%.

Le entrate della divisione IoT per il primo trimestre dell'anno fiscale 2022 sono state di 43 milioni di dollari, con un margine lordo dell'84%. Le entrate della divisione Cyber Security sono state di 107 milioni di dollari, con un margine lordo del 57%. La perdita operativa non GAAP è stata di 23 milioni di dollari, mentre la perdita per azione non GAAP è stata di 0,05 dollari.

"Questo trimestre abbiamo allineato il business attorno alle due principali opportunità di mercato: IoT e Cyber Security. Nell'IoT siamo soddisfatti dei forti progressi del business automobilistico, nonostante i venti contrari derivanti dalla carenza globale di chip - ha affermato John Chen, Executive Chairman e CEO di BlackBerry - Per quanto riguarda la sicurezza informatica, abbiamo annunciato due nuovi lanci di prodotti significativi e continuiamo a vedere una forte crescita della pipeline per i nostri nuovi prodotti".