BlackBerry, mercato premia vendita brevetti non-core

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Blackberry, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4%.



Il gruppo dei dispositivi wireless ha annunciato la cessione di alcuni brevetti legati a dispositivi mobile e messaggistica a Catapult IP Innovations per 600 milioni di dollari.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda canadese produttrice di dispositivi wireless, che fa peggio del mercato di riferimento.



Il quadro tecnico di Blackberry suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,649 USD con tetto rappresentato dall'area 8,492. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,103.





(Foto: © BlackBerry)