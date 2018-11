Black friday, shopping per 1 italiano su 2: spesa media 118 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per ilhanno deciso di fare acquisti quasisotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet. Lo rivela un'analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che la spesa media sarà dia persona anche perché in molti hanno approfittato degli "sconti pazzi" per anticipare qualche regalo di Natale da mettere sotto l'albero.Complessivamente ilquest'anno in Italiafavorito dalla tendenza nazionale a non concentrare le offerte in un periodo limitato ma – continua Coldiretti – diCifre incoraggianti anche se ben lontane da quello deiche per la stagione delle feste che prende tradizionalmente il via con il Black Friday , spenderanno oltredal cibo all'abbigliamento, con unsecondo le stime della National Retail Federation.