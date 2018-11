Ryanair lancia le promozioni per il Black Friday

Non solo abbigliamento ed elettronica tra le promozioni del "Black Friday".

Ryanair ha lanciato una tre giorni di promozioni per "Black Friday", che quest'anno cade il 23 novembre, che prevedono uno speciale sconto del 20% su 5 milioni di posti in vendita per viaggiare tra dicembre e aprile.

I voli scontati saranno acquistabili per 24 ore dalla mezzanotte di giovedì 22 novembre.

In genere, il Black Friday, che cade il giorno successivo al Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, dà il via alla stagione degli acquisti natalizi e molti marchi e rivenditori ne approfittano per offrire prezzi scontati.



