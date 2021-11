Black Friday, regali di Natale per un italiano su due

(Teleborsa) - Un italiano su due, il 53,1%, acquisterà i regali di Natale approfittando delle campagne scontistiche del Black Friday e del Cyber Monday. Di contro, il 34,9% si dichiara ancora indeciso ed il 12% non acquisterà regali. Sono più donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, più concentrati al Centro e Nord Est di Italia, gli acquirenti piu' affezionati alle occasioni delle offerte pre-natalizie.

Questi i risultati principali dell'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format research sulle intenzioni di acquisto degli italiani in occasione del Black Friday. Come consuetudine la parte del leone la fanno le piattaforme web: basti pensare che il 71,7% di coloro che compreranno i regali di Natale durante questi periodi effettuerà gli acquisti online. Rimane comunque lo zoccolo duro che continua a fare shopping in modo tradizionale: il 23,5% nei punti vendita di prossimita', il 40,6% nei negozi all'interno dei centri commerciali ed il 23,3% nelle catene della distribuzione organizzata. Gli acquisti piu' gettonati vanno dall'elettronica di consumo all'abbigliamento, dai gioielli ai giocattoli, dalla cura del corpo agli articoli per la casa, dai libri ai prodotti enogastronomici.

"Riteniamo opportuna una revisione del calendario commerciale che sia scollegato dalle stagioni e regolamenti il mercato". Lo ha dichiarato Mario Resca, presidente Confimprese. "Il Black Friday - spiega - è ormai diventata un'opportunità commerciale per tutti i retailer fisici e online, movimenta lo stock di magazzino e aumenta il traffico che si ripercuote su ristorazione, bar, caffetterie. Il fatturato dei negozi fisici che vendono anche online rappresenta oltre il 20%. Tuttavia, il Black Friday, utilizzato dai retailer di tutto il mondo, è a ridosso degli acquisti natalizi e della partenza dei saldi invernali di gennaio, li anticipa entrambi".