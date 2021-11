Black Friday, quanto spenderanno gli italiani?

(Teleborsa) - Italiani pronti a spendere online 1,8 miliardi di euro per il Black friday e il Cyber monday, il lungo weekend di sconti tra venerdì 26 e lunedì 29 novembre. Queste le stime dell'Osservatorio ecommerce B2C della School of management del Politecnico di Milano.

Per gli analisti la spesa complessiva segnerà il +21% rispetto al 2020 e gli operatori particolarmente aggressivi realizzeranno anche 6-8 volte il fatturato di un giorno medio.

"Novembre e dicembre saranno mesi particolarmente caldi per l'ecommerce del nostro Paese", ha spiegato Valentina Pontiggia, direttrice dell'Osservatorio ecommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano. "I siti online abiliteranno circa il 25% della spesa online di tutto il 2021. Anche in vista del Natale, la tendenza sarà quella di promuovere un utilizzo complementare (e non più conflittuale) dei canali", spingendo "su modelli di interazione e di vendita integrati come click&collect e ordine eCommerce in store", ha chiosato Pontiggia.